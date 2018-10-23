Екатеринбуржцев приглашают провериться на рак

15:26 | 25.10.2018

doctor.rambler.ru

В ближайшую субботу, 27 октября, в поликлиниках Екатеринбурга пройдёт традиционный «Субботник против рака». Жители смогут проверить своё здоровье с 9:00 до 15:00. Записаться на приём можно по телефону единой городской регистратуры: +7 (343) 204-76-76. С собой необходимо взять паспорт и полис ОМС.



Субботник предусматривает осмотр терапевта, хирурга, акушера-гинеколога, дерматолога. По направлению специалистов можно сделать флюорографию, маммографию и УЗИ органов малого таза.



Сейчас в городе разрабатывают концепцию ранней диагностики онкозаболеваний. Проект начнут внедрять в городских больницах и поликлиниках в следующем году.