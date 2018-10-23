Евгений Куйвашев: «К ЭКСПО-2025 роботы в Екатеринбурге станут привычным явлением»

15:10 | 25.10.2018

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев находится в Париже, где сегодня проходит симпозиум «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений» в поддержку российской заявки на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. Участие в симпозиуме принимают российские и иностранные предприниматели, управленцы, дизайнеры, инженеры.



В своем Instagram глава Среднего Урала поделился впечатлением от робота российской компании «Промобот». По мнению губернатора, к 2025 году такие роботы будут повсеместно использоваться в уральской столице.



«Этот обаятельный робот — продукт, который уже сегодня активно используется российским бизнесом. Не сомневаюсь, к моменту проведения ЭКСПО в Екатеринбурге роботы в магазинах, в аэропортах, на выставках станут привычным явлением», — написал Евгений Куйвашев.



«Промобот» — это автономный робот для бизнеса. Он работает в местах повышенного скопления людей, где выполняет функции живого сотрудника.



Напомним, что за право проведения выставки Екатеринбург соперничает с Осакой и Баку. Победитель станет известен 23 ноября на 164-й сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок.