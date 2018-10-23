Росгвардия займётся обеспечением безопасности школ в Екатеринбурге

14:51 | 25.10.2018

z1v.ru

Охраной школ и детских садов в Екатеринбурге займутся Росгвардия и ЧОП, аккредитованные этим ведомством, сообщает ИА «Новый день».



По словам замминистра экономики Свердловской области Андрея Корюкова, после трагедии в Керчи решение о переводе всех социальных учреждений под охрану Росгвардии было принято на федеральном уровне.



Напомним, что образовательные учреждения Свердловской области получат 2,31 млрд рублей на обеспечение безопасности в 2019 году. На эти деньги будут устанавливаться металлодетекторы, тревожные кнопки, камеры видеонаблюдения и другое.