Депутаты Госдумы от Свердловской области разберутся с беспечностью дорожников и воротилами в сфере ЖКХ

14:31 | 25.10.2018

Госдума приняла постановление по переходу депутата Дмитрия Ионина, представляющего Свердловскую область, из Комитета по жилищной политике и ЖКХ в Комитет по транспорту и строительству. Как рассказал парламентарий, работу по решению проблем в сфере ЖКХ он не оставляет, просто расширяет поле деятельности. В комментарии для veved.ru Дмитрий Ионин рассказал, на что будет делать упор в новом статусе.



«Работая в Свердловской области, я занимался вопросами инфраструктурной политики. Это не только ЖКХ, но и строительство с транспортом. В Госдуме, так получилось, первую тему курирует многоопытный специалист, председатель комитета по жилищной политике Галина Хованская. Мы коллеги по партии «Справедливая Россия». А во втором комитете, по транспорту и строительству, наша партия не была представлена. Сейчас этот пробел мы ликвидируем. Заниматься планирую проблемами железнодорожной отрасли в части искусственного дефицита вагонов и противодействия монополизации рынка перевозок. Также буду особое внимание уделять вопросам проблем дорожного строительства», — заявил Дмитрий Ионин.



Добавим также, что в Комитет по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Госдумы РФ, согласно этому же постановлению, введен депутат от ЛДПР, также представляющий Свердловскую область, Игорь Торощин. Ранее он работал в комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.



В телефонном разговоре с корреспондентом veved.ru Игорь Торощин отметил, что в комитете по ЖКХ будет уделять первоочередное внимание реализации программы по расселению аварийного жилья и проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Кроме этого, он намерен также контролировать работу управляющих компаний, к работе которых у собственников квартир много претензий в части неудовлетворительного содержания жилфонда.