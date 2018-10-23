Екатеринбуржцев, которые воспользовались неисправностью банкомата, приговорили к штрафам

14:30 | 25.10.2018

penzavzglyad.ru

Суд в Екатеринбурге признал двух местных жителей — Александра Сергиенко и Дениса Кудлатова — виновными в краже по предварительному сговору.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, мужчины воспользовались техническим сбоем в работе банкомата и похитили почти миллион рублей.



5 июля 2017 года Сергиенко от знакомого узнал, что банкомат в магазине «Пикник» на улице Алтайской выдаёт купюры достоинством 5 тысяч рублей вместо тысячных. Об этом мужчина рассказал Кудлатову, который также поспешил снять деньги с карточки. Общий ущерб составил 984 тысячи рублей.



В ходе расследования уголовного дела подсудимые возместили банку основную сумму похищенного. Суд приговорил Сергиенко к штрафу в 500 тысяч рублей, Кудлатова — к штрафу в 450 тысяч рублей. Также удовлетворён гражданский иск банка на 364 тысячи рублей.



Напомним, ранее отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга сообщало, что инкассаторы при подготовке кассет с деньгами положили в ячейку для 1000-рублевых купюр 5000-рублевые.