Екатеринбургский «Водоканал» и дом на Ленина, 70, признаны образцовыми объектами ЖКХ

14:13 | 25.10.2018

ЕМУП «Водоканал» и многоквартирный жилой дом по адресу проспект Ленина, 70, отмечены «Знаком качества ЖКХ». Они включены в реестр образцовых объектов жилищно-коммунального хозяйства России.



Отметим, что Водоканал последовательно снижает использование хлора, использует деманганацию и ультрафиолет. Также предприятие приступило к строительству цеха сушки иловых осадков, на котором будут полностью уничтожаться отходы жизнедеятельности.



«Важно в первую очередь то, что здесь используются новые, энергоэффективные технологии, благодаря чему питьевая вода в Екатеринбурге сегодня безопасна. На примере вашего предприятия мы будем развивать конкретный опыт, показывать, как правильно нужно реформировать и реконструировать систему водоснабжения», — сказал директору Водоканала Евгению Буженинову глава Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.



Что касается жилого дома на Ленина, то в этом году здесь провели комплексный капитальный ремонт общедомового имущества и благоустройство придомовой территории.



«Сегодня действительно значимое событие: мы награждаем первый дом образцового содержания в Свердловской области. Жители дома показали, что решать общие проблемы легче сплоченно, активно взаимодействуя с управляющей компанией», — отметил Константин Цицин.