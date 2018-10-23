Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 24 октября 2018 года

13:44 | 25.10.2018

За прошедшие сутки с 08:00 24.10.2018 до 08:00 25.10.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 169 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 96 преступных деяний. Из них два факта умышленного причинения вреда здоровью, пять грабежей, 19 краж, в том числе одна квартирная, один факт мошенничества, 15 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе семь фактов хранения и восемь фактов сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 10 ДТП с пострадавшими, в которых 3 человека погибли, ещё 17 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе один ребёнок.



За минувшие сутки на территории области проведено 5 массовых мероприятий, в которых приняло участие 3800 человек. Для обеспечения общественного порядка задействовалось 30 сотрудников полиции и 72 представителя частных охранных организаций. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.