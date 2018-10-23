В Свердловской области одобрен проект бюджета на 2019 год

13:43 | 25.10.2018

mana.su

Кабинет министров Свердловской области одобрил проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.



Согласно прогнозам, в следующем году доходы областного бюджета составят 239,2 млрд рублей. Расходы запланированы в объеме 245,7 млрд рублей. Дефицит областного бюджета снизится почти в два раза и составит 6,5 млрд рублей.



Ожидается, что расходы на социальную сферу составят 153,8 млрд рублей, на социальную политику — 61,8 млрд рублей, на образование — 64,6 млрд рублей, на здравоохранение — 21,1 млрд рублей, на физическую культуру и спорт — 3,2 млрд рублей, на культуру — 3,1 млрд рублей.



По словам министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко, рост доходов областного бюджета в 2019 году позволит выполнить все социальные обязательства, индексировать заработную плату работникам бюджетной сферы, увеличить финансирование муниципалитетов, направить дополнительные средства на дороги.



Как отметил и. о. губернатора Свердловской области Алексей Орлов, большинство макроэкономических показателей говорит о стабильной ситуации в экономике.