В Тавде задержали мужчину, пытавшегося перебросить телефоны в колонию строгого режима

13:31 | 25.10.2018

В тавдинскую исправительную колонию № 19 строгого режима пытались перебросить четыре свертка с запрещенными предметами: 9 сотовыми телефонами, тремя зарядными устройствами и сим-картой.



«В ходе реализации имеющейся оперативной информации на прилегающей территории задержан гражданин Л. 1972 года рождения, проживающий в городе Асбесте. Злоумышленник пытался совершить переброс на территорию учреждения четырех свертков, перемотанных скотчем», — рассказал начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко.



Задержанного гражданина привлекут к установленной законом ответственности.