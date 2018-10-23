Глава Атига раздает муниципальное жилье вне очереди

12:40 | 25.10.2018

В рабочем поселке Атиг назревает скандал с предоставлением социального жилья. Как стало известно «Вечерним ведомостям», администрация муниципального образования, возглавляемая Сергеем Мезеновым, выдала гражданке Олемской квартиру № 5 в доме № 3 по улице Заводской, находящуюся в муниципальном жилом фонде. При этом указанная гражданка Олемская на момент получения квартиры занимала в очереди 37-е место, а встала на учет как нуждающаяся в жилье только год назад.



У других очередников возникают вопросы, каким образом человек, занимающий только 37-е место, сумел получить квартиру всего через год. Ведь для этого нужно было, чтобы все 36 человек, занимающих места выше, отказались от предоставляемого жилья. При этом некоторые очередники действительно недавно писали отказ, но речь шла не об этой квартире, а о другой, заселяться в которую сама же поселковая администрация не рекомендовала из-за плохого состояния.



В поселке говорят, что счастливая обладательница квартиры — хорошая знакомая мамы одной из сотрудниц администрации. К слову, она уже успела приватизировать новое жилье. По слухам, данный случай не единственный. При этом не последнюю роль в распределении жилья играет заместитель главы рабочего поселка Ольга Болтовская, ранее занимавшая должность специалиста, отвечавшего за составление списка очередников.



Работой поселковой администрации руководит Сергей Мезенов, уроженец Екатеринбурга, долгое время работавший в Ростехнадзоре. В Атиг он приехал в 2015 году, став заместителем главы муниципального образования. В конце 2017 года дума избрала его главой рабочего поселка. При этом в одном из интервью «Областной газете» Сергей Мезенов поставил себе в заслуги реализацию проектов, основной вклад в которую внесли его предшественники. Речь идет, например, о доме культуры, открывшемся в январе 2018 года, который при руководстве Мезенова уже достраивался. При этом реализация ряда важнейших проектов, подготовленных до избрания нового главы, например строительство очистных сооружений стоимостью 80 миллионов рублей, так и не началась. При том, что деньги на строительство были выделены, а сроки для начала реализации истекли еще 1 сентября.