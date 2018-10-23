У екатеринбургского цирка новый руководитель

12:29 | 25.10.2018

Вместо Анатолия Марчевского возглавлять Екатеринбургский цирк будет Александр Авраменко, который ранее занимал пост директора цирка в Самаре.



По предварительной информации, должность директора Екатеринбургского цирка сократили. Как теперь будет именоваться руководитель, пока неизвестно.



Напомним, ранее стало известно, что Екатеринбургский цирк будет закрыт с 1 ноября, если не устранит нарушения пожарной безопасности. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, нарушений в цирке много, в том числе отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. Из-за закрытия цирка под угрозой срыва оказались гастроли знаменитого московского «Королевского цирка» Гии Эрадзе (27 октября – 2 декабря).



Между тем, по информации СМИ, новый руководитель цирка Александр Авраменко покинул аналогичный пост в цирке Самары, так как не прошел аттестацию.