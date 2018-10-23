Марина Андрусь назначена заместителем мэра Екатеринбурга по экономике

12:12 | 25.10.2018

ekburg.ru

Новым заместителем главы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам стала Марина Андрусь. Она считается правой рукой нового мэра Александра Высокинского: ранее работала с ним и в администрации уральской столицы, и в областном правительстве.



Напомним, что прежний вице-мэр по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков назначен заместителем министра экономики и территориального развития Свердловской области.