Новости дня
12:12 | 25.10.2018
ekburg.ru
Марина Андрусь назначена заместителем мэра Екатеринбурга по экономике
Напомним, что прежний вице-мэр по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков назначен заместителем министра экономики и территориального развития Свердловской области.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
16:41 | 25.10.2018
В Екатеринбурге официально заработала Уральская электронная таможня
16:34 | 25.10.2018
Стали известны подробности обысков в квартире кемеровского депутата по делу «Зимней вишни»
16:01 | 25.10.2018
Главой Первоуральска стал Игорь Кабец
15:59 | 25.10.2018
Гендиректор «Водного Союза» извинился перед жителями Кургана за масштабное отключение воды: альтернативы нет
15:48 | 25.10.2018
Уральские дорожные службы перешли на зимний режим работы
15:26 | 25.10.2018
Екатеринбуржцев приглашают провериться на рак
14:54 | 25.10.2018
Челябинцу грозит срок за незаконную охоту в Курганской области
14:51 | 25.10.2018
Росгвардия займётся обеспечением безопасности школ в Екатеринбурге
14:31 | 25.10.2018
Депутаты Госдумы от Свердловской области разберутся с беспечностью дорожников и воротилами в сфере ЖКХ
14:30 | 25.10.2018
Екатеринбуржцев, которые воспользовались неисправностью банкомата, приговорили к штрафам
14:26 | 25.10.2018
Учитель из Пермского края вошла в число лучших дефектологов страны
14:13 | 25.10.2018
Екатеринбургский «Водоканал» и дом на Ленина, 70, признаны образцовыми объектами ЖКХ
13:44 | 25.10.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 24 октября 2018 года
13:43 | 25.10.2018
В Свердловской области одобрен проект бюджета на 2019 год
13:41 | 25.10.2018
Пермская краевая организация Всероссийского общества инвалидов открывает новый прокатный центр
13:31 | 25.10.2018
В Тавде задержали мужчину, пытавшегося перебросить телефоны в колонию строгого режима
13:25 | 25.10.2018
Жители Перми смогут сделать «Кафе для синички»
13:14 | 25.10.2018
В Кургане на 11 дней закроют перекресток Бажова — Невежина
13:13 | 25.10.2018
Сергей Половников проверил эффективность освоения средств из резервного фонда президента на ремонт детского санатория
12:40 | 25.10.2018
Глава Атига раздает муниципальное жилье вне очереди
12:29 | 25.10.2018
У екатеринбургского цирка новый руководитель
12:22 | 25.10.2018
Назначен новый руководитель пермского МФЦ
12:12 | 25.10.2018
Марина Андрусь назначена заместителем мэра Екатеринбурга по экономике
12:03 | 25.10.2018
Южноуральцы получат новые детсады, школы и больницы
12:00 | 25.10.2018
С помощью космической съёмки на Среднем Урале выявлено 59 фактов незаконной рубки деревьев
11:55 | 25.10.2018
«Пермские медведи» приглашают пермяков на гандбол
11:42 | 25.10.2018
В Перми состоится XIII Международный фестиваль «Джаз-лихорадка»
11:36 | 25.10.2018
В Зауралье высокопоставленный сотрудник ГИБДД лишился работы и получил срок за смертельное ДТП
11:22 | 25.10.2018
Свердловские власти спрогнозировали рост зарплат на 6,2 % в год
11:06 | 25.10.2018
Пришлось открыть огонь: накануне сотрудники ГИБДД задержали лихача в Екатеринбурге
10:58 | 25.10.2018
В Перми обустроена экологическая тропа для детей
10:46 | 25.10.2018
Более 1,5 тысячи человек примут участие в фестивале спортивных единоборств в Екатеринбурге
10:19 | 25.10.2018
В Свердловской области собрали необходимое количество зерна и картофеля
10:18 | 25.10.2018
Две детские футбольные команды из Челябинска отправились в Петербург
09:42 | 25.10.2018
В Свердловской области возбуждено уголовное дело о незаконной вырубке 10 сосен и елей
09:31 | 25.10.2018
В Екатеринбурге уничтожили 568 кг груш и винограда
09:14 | 25.10.2018
Минувшей ночью в Екатеринбурге горел садовый дом
22:55 | 24.10.2018
Тушин может стать преподавателем на факультете журналистики УрФУ
22:03 | 24.10.2018
Экс-мэр Екатеринбурга преодолеет больше 200 километров на самой престижной гонке в мире по триатлону
21:18 | 24.10.2018
Российские баскетболисты отправят в Москву школьника из Екатеринбурга, которому поставили двойку за то, что он не посмотрел фильм «Движение вверх»
21:02 | 24.10.2018
Совет Федерации возьмет шефство над строительством новой сцены Пермского театра оперы и балета
20:55 | 24.10.2018
В Екатеринбурге стартовал пятый национальный чемпионат высокотехнологичных профессий WorldSkills Hi-Tech
20:28 | 24.10.2018
В Екатеринбурге физрук поставил школьнику двойку за то, что тот не посмотрел фильм «Движение вверх»
18:29 | 24.10.2018
На свердловской трассе автобус с пассажирами столкнулся с легковушкой
18:28 | 24.10.2018
В Екатеринбурге автомобиль после ДТП вылетел на тротуар и сбил несколько пешеходов
18:15 | 24.10.2018
Завтра в Перми откроется первый городской конкурс «Первоклассник года»
18:09 | 24.10.2018
Сенаторы оценили опыт Прикамья в сфере здравоохранения