С помощью космической съёмки на Среднем Урале выявлено 59 фактов незаконной рубки деревьев

12:00 | 25.10.2018

m.orangesmile.com

С помощью космической спутниковой съёмки получены данные о нелегальных рубках деревьев в Свердловской области. Всего в областной департамент лесного хозяйства поступило 107 карточек дешифрирования, при проверке которых подтвердились 59 фактов нарушений: это рубки без разрешительных документов, превышение площади рубок, рубки в защитных лесах и другое. Незаконно вырублено 12,7 тысячи кубометров древесины.



Отмечается, что нарушения выявлены на территории всех 11 лесничеств, где проводился космический мониторинг.



«Всем директорам лесничеств дано указание привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших нарушения в работе. Также в обязательном порядке будет проведена профилактическая работа с арендаторами лесных участков, чтобы исключить нарушения требований лесного законодательства в будущем», — отметил Директор департамента лесного хозяйства Свердловской области Олег Сандаков.