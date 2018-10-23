Новости дня
12:00 | 25.10.2018
m.orangesmile.com
С помощью космической съёмки на Среднем Урале выявлено 59 фактов незаконной рубки деревьев
Отмечается, что нарушения выявлены на территории всех 11 лесничеств, где проводился космический мониторинг.
«Всем директорам лесничеств дано указание привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших нарушения в работе. Также в обязательном порядке будет проведена профилактическая работа с арендаторами лесных участков, чтобы исключить нарушения требований лесного законодательства в будущем», — отметил Директор департамента лесного хозяйства Свердловской области Олег Сандаков.
© «Вечерние Ведомости»
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