Тушин может стать преподавателем на факультете журналистики УрФУ

22:55 | 24.10.2018

Фото: официальный портал Екатеринбурга

Бывший замглавы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин может стать преподавателем, а в перспективе — руководителем факультета журналистики в Уральском федеральном университете. Об этом сообщают наши коллеги из Znak.com со ссылкой на информированный источник в руководстве области.



Издание сообщает, что руководство УрФУ в лице ректора университета Виктора Кокшарова уже обратилось лично к губернатору Евгению Куйвашеву за согласованием кандидатуры. Впрочем, Кокшаров утверждает, что у него нет информации о возможном назначении Сергея Тушина. В свою очередь сам Тушин не исключает такого развития событий.



«Ректор УрФУ Виктор Кокшаров обращался к губернатору Евгению Куйвашеву с вопросом, не будет ли глава региона против, если Сергей Тушин станет преподавателем в УрФУ. В качестве базового факультета называется журфак, в перспективе Тушин мог бы его возглавить», — говорит источник.



Сам Сергей Тушин на вопрос о возможном трудоустройстве в УрФУ отвечает туманно.



«В городе есть разные университеты, не только Уральский федеральный. Есть УрГЭУ, есть Горный университет», — сказал Тушин.



На все уточняющие вопросы, в том числе конкретно о журфаке УрФУ, он также ответил фразой «Я не стал бы исключать никакого варианта развития событий».



Сейчас факультет журналистики УрФУ возглавляет Борис Лозовский, отдавший преподаванию в сумме 43 года, 30 из которых – руководству журфаком. «Я врос в факультет журналистики», — говорил он в интервью «Областной газете» в этом году. В свои 70 лет Борис Николаевич не перестаёт активно вести научную деятельность и остаётся незаменимым лидером факультета.



50-летний Сергей Тушин учился на истфаке и философском факультете УрФУ. Опыта работы журналистом у него нет. Большую часть жизни (с 1995 года) он работал администрации Екатеринбурга и занимался PR. По сути, Тушин был главным политтехнологом в команде Аркадия Чернецкого и Владимира Тунгусова, участником многих предвыборных кампаний 1990-2010-х.



Сергей Тушин ушёл из администрации Екатеринбурга после того, как команда Тунгусова проиграла выборы в гордуму в сентябре этого года и новым главой стал Александр Высокинский.