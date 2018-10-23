Экс-мэр Екатеринбурга преодолеет больше 200 километров на самой престижной гонке в мире по триатлону

22:03 | 24.10.2018

Фото: gorobzor.ru

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман попытается стать железным человеком – примет участие в самой престижной гонке в мире по триатлону Ironman. Без остановок за 16 часов экс-глава уральской столицы планирует преодолеть ровно 226 километров полосы препятствий.



При этом Ройзман подчеркнул, что для него не имеет значения, в каком именно из мероприятий Ironman он примет участие. Пока экс-мэр ориентируется на соревнования в сентябре 2019 года, которые пройдут в Сочи.



Отметим, что преодоление полосы и проверка на выносливость для Ройзмана не в новинку – будучи мэром Екатеринбурга, он каждую неделю устраивал утренние пробежки с горожанами по набережной Исети и участвовал в российских марафонах.



Одним из своих минусов бывший мэр назвал возраст (Ройзману 56 лет): «Я самый простой пожилой человек, который много лет провел сидя, как Илья Муромец». Он отметил, что пытался для себя сформулировать, зачем ему принимать участие в Ironman, но до конца так и не понял. «Чтобы похвастаться и чтобы вернуть молодость», — пришел к выводу экс-мэр.