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22:03 | 24.10.2018
Фото: gorobzor.ru
Экс-мэр Екатеринбурга преодолеет больше 200 километров на самой престижной гонке в мире по триатлону
При этом Ройзман подчеркнул, что для него не имеет значения, в каком именно из мероприятий Ironman он примет участие. Пока экс-мэр ориентируется на соревнования в сентябре 2019 года, которые пройдут в Сочи.
Отметим, что преодоление полосы и проверка на выносливость для Ройзмана не в новинку – будучи мэром Екатеринбурга, он каждую неделю устраивал утренние пробежки с горожанами по набережной Исети и участвовал в российских марафонах.
Одним из своих минусов бывший мэр назвал возраст (Ройзману 56 лет): «Я самый простой пожилой человек, который много лет провел сидя, как Илья Муромец». Он отметил, что пытался для себя сформулировать, зачем ему принимать участие в Ironman, но до конца так и не понял. «Чтобы похвастаться и чтобы вернуть молодость», — пришел к выводу экс-мэр.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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