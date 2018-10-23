В Екатеринбурге стартовал пятый национальный чемпионат высокотехнологичных профессий WorldSkills Hi-Tech

20:55 | 24.10.2018

Фото: hightech.fm

Сегодня в Екатеринбурге стартовал Пятый Национальный чемпионат рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech. Он продлится до 28 октября на территории МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».



Самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди молодых специалистов (от 18 до 28 лет) крупнейших предприятий столица Урала принимает с 2014 года. В ежегодном финале свою компанию представляют победители корпоративных чемпионатов.



В этот раз в чемпионате примут участие более 30 крупнейших российских холдингов и корпораций, в том числе Росатом, Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация, Роскосмос, «Евраз», УВЗ, «Роснефть», «Ростелеком», «Россети», РЖД, «Газпром нефть» и другие.



Всего в проекте зарегистрировано почти 1000 участников и экспертов, представляющих свыше 200 предприятий. Соревнования пройдут по 32 компетенциям, оценивать работу конкурсантов будут более 400 опытных российских и зарубежных мастеров-экспертов.