В Екатеринбурге физрук поставил школьнику двойку за то, что тот не посмотрел фильм «Движение вверх»

20:28 | 24.10.2018

Фото: bulbashov.livejournal.com

В школе № 53 в Екатеринбурге учитель физкультуры поставил одному из своих учеников «неуд» за то, что тот не сделал домашнее задание — отказался от просмотра российского фильма «Движение вверх», не так давно вышедшего в прокат.



«У мальчика нет мамы, живут бедно, компьютера нет. Мальчик необщительный, сходить в гости на фильм не к кому. Цитата слов учителя: "Ну, надо было найти выход"», — рассказал Роман Исхаков, отец мальчика, который учится с потерпевшим в одном классе.



После известия об инциденте в ситуацию вмешалась директор школы Марина Власова. Эту ситуацию она объяснила неопытностью учителя и заверила: поставленная двойка на успеваемость школьника никак не повлияет.



«На данный момент все двойки уже исправлены. Да, до нас уже донесли эту информацию, все меры приняты: отметки исправлены, а педагог получил замечание. Он молодой, сами понимаете, бывает», — пояснила Марина Власова.



Напомним, картина с Владимиром Машковым о выигрыше сборной СССР по баскетболу у американцев на мюнхенской Олимпиаде стала одним из лидеров отечественного кинопроката в уходящем году. В дни премьеры свердловские школы организованно направляли детей в кинотеатры на просмотр фильма за счёт родителей.