На свердловской трассе автобус с пассажирами столкнулся с легковушкой

В Каменском районе Свердловской области произошло ДТП с участием автобуса. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, столкнулись автобус «Богдан» с «Ладой». В автобусе находилось 22 человека, пострадавших среди пассажиров нет.Из поврежденного легкового автомобиля пожарно-спасательные подразделения с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавших. Медики доставили их в лечебное учреждение.По информации руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, в ДТП погибли пассажиры «Лады»: девушка и пожилой мужчина, есть трое пострадавших. «Водитель и два пассажира автомобиля получили серьезные травмы и госпитализированы. Водитель находится в состоянии комы», — уточнил Горелых.Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.