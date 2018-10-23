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18:29 | 24.10.2018

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

На свердловской трассе автобус с пассажирами столкнулся с легковушкой

В Каменском районе Свердловской области произошло ДТП с участием автобуса. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, столкнулись автобус «Богдан» с «Ладой». В автобусе находилось 22 человека, пострадавших среди пассажиров нет.

На свердловской трассе автобус с пассажирами столкнулся с легковушкой


Из поврежденного легкового автомобиля пожарно-спасательные подразделения с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавших. Медики доставили их в лечебное учреждение.

По информации руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, в ДТП погибли пассажиры «Лады»: девушка и пожилой мужчина, есть трое пострадавших. «Водитель и два пассажира автомобиля получили серьезные травмы и госпитализированы. Водитель находится в состоянии комы», — уточнил Горелых.

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.

© «Вечерние Ведомости»

 


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