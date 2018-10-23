В Екатеринбурге автомобиль после ДТП вылетел на тротуар и сбил несколько пешеходов

Фото: Никита Шевченко, группа «Инцидент Екатеринбург»/«ВКонтакте», E1.RU

Серьёзное ДТП произошло около пяти вечера в Екатеринбурге. На перекрёстке улиц 8 Марта и Радищева столкнулись Volvo XC90 и Peugeot Partner.Как рассказывают очевидцы происшествия, виновником ДТП стал автомобиль Volvo, двигавшийся через перекрёсток на красный сигнал светофора. После столкновения автомобиль Peugeot отбросило на тротуар, где под колеса машины попали несколько пешеходов. Остановился автомобиль только после столкновения со столбом.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что, по предварительным данным, в результате аварии пострадали три человека: два пешехода и пассажир «Пежо». Автомашинами скорой медицинской помощи пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения с травмами различной степени тяжести. Их личные данные и характер травм в настоящее время устанавливаются.Известно, что автомашиной «Вольво» управлял мужчина 1981 года рождения, стаж 20 лет. Водители обоих транспортных средств в аварии не пострадали.На месте аварии сотрудниками полиции опрошены очевидцы, начато проведение административного расследования.