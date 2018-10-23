Образовательные учреждения Среднего Урала получат 2,3 миллиарда рублей на безопасность

17:39 | 24.10.2018

Фото: news.rambler.ru

Как заявил начальник отдела охраны прав детей и комплексной безопасности в системе образования Министерства общего и профессионального образования Свердловской области Анатолий Соложнин, образовательные учреждения региона получат 2,31 миллиарда рублей на обеспечение детской безопасности в 2019 году. Названная чиновником сумма будет выделена в совокупности из регионального и местных бюджетов.



По словам Соложнина, на выделенные средства детские образовательные учреждения, в том числе садики, школы, колледжи и техникумы, будут приводиться в соответствие паспорту антитеррористической защищенности. В образовательных учреждениях будут устанавливаться металлодетекторы, тревожные кнопки, камеры видеонаблюдения и другие элементы, с помощью которых будет обеспечиваться безопасность детей.



Кроме того, благодаря выделенному финансированию школы смогут полностью оплачивать работу частных охранных предприятий, не привлекая для этого средства родителей. Как заметил чиновник, на сегодняшний день год работы охранного предприятия обходится для одной школы примерно в миллион рублей.