Свердловский облсуд вынес решение по делу экс-директора уралмашевской УК

15:40 | 24.10.2018

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу МУП «Водоканал» на решение Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга, который вернул уголовное дело в отношении авторитетного бизнесмена, бывшего директора ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург» Виктора Старокожева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, в прокуратуру. Судья посчитал, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований уголовно-процессуального кодекса.



Как рассказали корреспонденту veved.ru в пресс-службе облсуда, постановление о возвращении дела в прокуратуру оставлено без изменений.



По версии следствия, в период с июня 2015 года по декабрь 2016 года Старокожев организовал подделку протоколов общих собраний, проводимых по вопросу выбора управляющей компании, и бюллетеней для голосования. Данные документы предоставляли право управления 111 многоквартирными домами в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Подделка протоколов и бюллетеней для голосования была организована с целью включения этих домов в реестр домов, обслуживаемых ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург».



В последующем директор управляющей компании путем обмана и предоставления фиктивных платежных документов похитил денежные средства, внесенные жильцами вышеуказанных многоквартирных домов на счет ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург» в счет оплаты предоставленных им коммунальных услуг, на общую сумму свыше 65,2 млн рублей, причинив ущерб поставщикам энергоресурсов на указанную сумму.



Бизнесмену, чья компания обслуживает сотни домов в уральской столице, грозит до 10 лет лишения свободы. Сам он свою вину не признает.