Депутатам представили кандидата на должность главы Счетной палаты Екатеринбурга

15:32 | 24.10.2018

Сегодня на заседании комиссии по местному самоуправлению депутатам был представлен претендент на пост председателя Счетной палаты Екатеринбурга, им стал бывший заместитель начальника Уральского управления материально-технического снабжения МВД Андрей Парунин.



По мнению председателя Екатеринбургской городской думы Игоря Володина, биография Андрея Парунина позволяет сделать вывод, что он будет в состоянии эффективно справиться с поставленной задачей и успешно руководить Счётной палатой города. Ему 42 года. Он окончил Екатеринбургскую высшую школу МВД России. Позже Парунин получил дополнительное образование по специальности «бухгалтер-финансист», кроме того, он прошел обучение в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд.



В 1997–1998 годах он работал оперуполномоченным в Управлении по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Свердловской области. С 1998 года по май 2018 года Парунин проходил службу в Уральском окружном управлении материально-технического снабжения МВД России, там он прошёл путь от инспектора-ревизора до заместителя начальника управления.



Напомним, что ранее возглавлявший Счетную палату Алексей Бубнов 16 октября был назначен заместителем главы города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии.