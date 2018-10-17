В Екатеринбурге уничтожили партию цветов, зараженных вредителями

15:27 | 24.10.2018

Сотрудники ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» провели карантинный фитосанитарный контроль партии цветов. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области, при проведении досмотра в срезах роз в количестве 200 штук происхождением из Республики Кения и срезах гвоздики в количестве 350 штук из Колумбии обнаружен карантинный вредитель – западный (калифорнийский) цветочный трипс. В целях предотвращения распространения карантинного вредителя зараженная продукция в количестве 550 шт. уничтожена.