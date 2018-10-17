Свердловчан обеспечат картошкой на всю зиму

15:16 | 24.10.2018

В Свердловской области подводят промежуточные итоги уборочной кампании — 2018. Как сообщили в министерстве АПК и продовольствия, собрано 657 тысяч тонн зерна, 258 тысяч тонн картофеля, что полностью обеспечивает нужды населения в данной культуре, более 40 тысяч тонн овощей.



«Сельхозпроизводители перевыполнили план по заготовке кормовых культур для животноводства. Все полевые работы планируется завершить к концу октября», — рассказал заместитель министра АПК и продовольствия Артем Бахтерев.



По его словам, сейчас на полях продолжаются работы по посеву озимых зерновых культур. Эти работы выполнены на 89 %, всего засеяно 8 тысяч гектаров. Погода позволяет проводить подготовку почвы к весенней вспашке.



«Мы завершили в хозяйстве уже все работы. В этом году хороший, качественный урожай овощей. Свои овощи мы полностью реализуем в Свердловской области, проблем со сбытом нет. Уральцы все чаще выбирают местное», — рассказал директор сельскохозяйственного предприятия «Картофель» Анатолий Картузов.