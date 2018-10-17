Прокуратура направила в суд дело в отношении екатеринбургского маньяка, убившего девочку на школьном стадионе

14:42 | 24.10.2018

Заместитель прокурора Свердловской области Александр Чернышев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего жителя Екатеринбурга, который в сентябре 2011 года на стадионе школы № 57 в Екатеринбурге напал на 14-летнюю девочку, изнасиловал, после чего нанес не менее 41 удара ножом. Ребенок скончался на месте убийства. Данное преступление, которое оказалось не единственным, имело большой общественный резонанс в уральской столице.



По версии следствия, в один из дней в период 1999–2000 годов обвиняемый совершил первое из инкриминируемых ему преступлений в отношении своей родственницы — угрозу убийством. В апреле 2001 года обвиняемый совершил преступления против половой свободы в отношении своей родственницы с особой жестокостью, глумясь над ней и угрожая, что сбросит ее с балкона квартиры или обольет кислотой.



В ночное время 26 июня 2008 года он познакомился с девушкой, которую привел в свою квартиру. Вопреки воле данной девушки он совершил ряд преступлений против половой свободы, также похитив у нее имущество.



Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием), ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью), ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенные с особой жестокостью), ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы), ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).



Санкция наиболее тяжкой статьи (ч. 2 ст. 105 УК РФ) предусматривает наказание в том числе в виде пожизненного лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.