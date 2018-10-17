Уральца, погубившего своего пассажира в ДТП, отправили в колонию

12:27 | 24.10.2018

Фото: Аня Зыкина, Типичный Асбест

Асбестовский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, который, будучи пьяным, сел за руль своего автомобиля и допустил ДТП, в результате которого пассажир погиб.



В ходе судебного рассмотрения уголовного дела установлено, что ранним утром 27 мая 2018 года Горбатов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «Ниссан-Санни». На переднем сиденье находился пассажир. Автомобиль двигался по улице Войкова в Асбесте в условиях утренних сумерек со скоростью не менее 91 км/ч. Горбатов допустил занос автомобиля и съезд с проезжей части на обочину, после чего совершил наезд на дерево. В результате ДТП пассажиру автомобиля причинены телесные повреждения, несовместимые с жизнью.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, Асбестовский городской суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил Горбатову наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года.