Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 23 октября 2018 года

11:52 | 24.10.2018

За прошедшие сутки с 08:00 23.10.2018 до 08:00 24.10.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 147 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 80 преступных деяний. Из них шесть грабежей, 21 кража, в том числе три квартирные, один угон автотранспорта, 13 фактов незаконного оборота наркотиков.



За минувшие сутки на территории области проведено два массовых мероприятия, в которых приняло участие порядка 97 человек. Для обеспечения общественного порядка было задействовано 9 сотрудников полиции и два представителя частных охранных организаций. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.