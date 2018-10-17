В Первоуральске более десятка домов остались без воды

20:56 | 23.10.2018

Фото: gtrk-saratov.ru

В Первоуральске жильцы 11 домов остались без водоснабжения из-за коммунальной аварии. Сейчас ее пытаются устранить сотрудники «Водоканала».



По информации пресс-службы муниципалитета, авария случилась из-за ошибки в ремонте дороги. Сообщается, что из-за воздействия виброкатка, с помощью которого укладывается асфальт, произошла утечка, и вода вытекла на новый асфальт.



Ожидается, что коммунальная авария будет устранена утром 24 октября.