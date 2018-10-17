Мэр Екатеринбурга самостоятельно помыл остановку транспорта возле вокзала

20:46 | 23.10.2018

Фото: сайт администрации Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский своими руками помыл остановку общественного транспорта возле железнодорожного вокзала. Таким образом он испытал новую мобильную мойку для очистки улиц Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе администрации города.



После очистки остановки Высокинский подтвердил, что использование данной мойки войдет в практику работы служб благоустройства города. Применять их начнут с весны 2019 года.



В бюджет на следующий год уже заложены средства на приобретение двух моек. Обслуживать данные установки будут бригады, состоящие из двух человек: водителя и оператора мобильной установки.