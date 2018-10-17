Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


20:46 | 23.10.2018

Фото: сайт администрации Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга самостоятельно помыл остановку транспорта возле вокзала

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский своими руками помыл остановку общественного транспорта возле железнодорожного вокзала. Таким образом он испытал новую мобильную мойку для очистки улиц Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе администрации города.

После очистки остановки Высокинский подтвердил, что использование данной мойки войдет в практику работы служб благоустройства города. Применять их начнут с весны 2019 года.

В бюджет на следующий год уже заложены средства на приобретение двух моек. Обслуживать данные установки будут бригады, состоящие из двух человек: водителя и оператора мобильной установки.

Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

20:56 | 23.10.2018
В Первоуральске более десятка домов остались без воды

20:46 | 23.10.2018
Мэр Екатеринбурга самостоятельно помыл остановку транспорта возле вокзала

20:21 | 23.10.2018
В Екатеринбурге организуют интерактивные площадки для школьников на чемпионате WorldSkills Hi-Tech

20:14 | 23.10.2018
В Екатеринбурге из окна жилого дома на Сортировке выпал человек

19:57 | 23.10.2018
Власти Прикамья предложили сенаторам внести поправки в Градостроительный кодекс

19:50 | 23.10.2018
Краевые власти рассказали сенаторам о мерах по увеличению доходов бюджета, которые принимаются в Прикамье

19:42 | 23.10.2018
Призерами регионального «Абилимпикса» стали 45 жителей Прикамья

19:25 | 23.10.2018
Трамвай нового поколения вышел на пермские улицы

17:52 | 23.10.2018
Екатеринбургская дума планирует переехать в торговый центр

17:21 | 23.10.2018
Украли велосипеды, аккумуляторы и мороженое: в Екатеринбурге осудили преступную группу

17:18 | 23.10.2018
Житель Кургана угнал у подруги автомобиль Toyota, пока она спала

16:51 | 23.10.2018
В Дегтярске пьяный мужчина устроил стрельбу на улице

16:45 | 23.10.2018
Пермякам дадут алгоритмы решения земельных вопросов на бесплатных консультациях

16:35 | 23.10.2018
Свердловчан приглашают принять участие в «Большом этнографическом диктанте»

16:10 | 23.10.2018
В Челябинске стартовал конкурс студенческих инициатив

16:03 | 23.10.2018
У пассажира Кольцово нашли электрошокер, которым он собирался отгонять волков

15:57 | 23.10.2018
В Перми заканчиваются работы по благоустройству дворов

15:46 | 23.10.2018
25 октября в Первоуральске выберут нового главу города

15:32 | 23.10.2018
В начале ноября в Перми отменят несколько электричек

15:21 | 23.10.2018
Адвокаты участника инцидента со стрельбой в ресторане «Grand Урюк» попытались оспорить переквалификацию уголовного дела

15:19 | 23.10.2018
Уральские абоненты Tele2 стали активнее читать модные журналы

15:10 | 23.10.2018
19-летний екатеринбуржец, убивший девушку, приговорен к восьми с половиной годам

14:50 | 23.10.2018
На уральских федеральных трассах установят еще несколько комплексов видеофиксации нарушений

14:39 | 23.10.2018
Следователям не удалось наложить арест на имущество известного адвоката

14:36 | 23.10.2018
В школы и библиотеки Зауралья передадут книги о знаменитом хирурге. «Илизаров — это наше достояние»

14:33 | 23.10.2018
«Люди готовы свернуть горы»: Евгений Куйвашев рассказал писателю Александру Проханову об уральском характере

14:13 | 23.10.2018
На Урале вынесли приговор группе россиян и китайцев, выводивших деньги в КНР

14:08 | 23.10.2018
В Томинском построена новая хоккейная площадка

13:37 | 23.10.2018
В столице Прикамья определены победители 47 аукционов на право размещения НТО

13:36 | 23.10.2018
Высокинский назвал три главных направления работы в Екатеринбурге в 2019 году

13:14 | 23.10.2018
24 октября в свердловских городах снова завоют сирены

13:08 | 23.10.2018
Стартовали Дни Пермского края в Совете Федерации

13:04 | 23.10.2018
ГИБДД начала массовые проверки автобусов в Свердловской области

12:55 | 23.10.2018
В Перми стартовала «Неделя сбора батареек»

12:34 | 23.10.2018
Общественники выдвинули инициативу по строительству первого паркур-парка в Кургане

12:32 | 23.10.2018
В Перми открыто движение по ул. Героев Хасана

12:32 | 23.10.2018
В 5-м микрорайоне Кургана на сутки отключат холодную воду

12:23 | 23.10.2018
В рейтинге управляющих компаний Пермского края сократилось число «отстающих»

12:22 | 23.10.2018
Представлены результаты общественных обсуждений по сносу жилого дома ради филармонии в Екатеринбурге

12:13 | 23.10.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 22 октября 2018 года

11:52 | 23.10.2018
С площади 1905 года может исчезнуть массовая парковка

11:45 | 23.10.2018
В Перми состоялись торжественные мероприятия в честь юбилея комсомола для выпускников вуза

11:38 | 23.10.2018
Китайские электробусы испытают пермским климатом

11:36 | 23.10.2018
Свердловский облсуд назначил дату прений по делу «очкарика»

11:29 | 23.10.2018
Три компании готовы запустить производство в индустриальном парке «Восточный» в Нижнем Тагиле

10:52 | 23.10.2018
В Екатеринбурге «крышеватели» придумали новую систему поборов

10:44 | 23.10.2018
Уральская столица готовится принять Глобальный саммит производства и индустриализации — GMIS-2019

10:28 | 23.10.2018
В суде Кургана впервые прошел процесс с участием присяжных

10:21 | 23.10.2018
На Урале предприниматель пойдет под суд за фиктивное трудоустройство инвалидов

10:03 | 23.10.2018
25 октября — день единого приема граждан в УФССП России по Свердловской области


Мы в соцсетях





Архив
«    Октябрь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 


 