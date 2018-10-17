В Екатеринбурге из окна жилого дома на Сортировке выпал человек

20:14 | 23.10.2018

Фото: iz.ru

Сегодня жители Екатеринбурга обнаружили тело человека возле дома на ул. Технической, 47. Информацию об этом очевидцы распространили по социальным сетям.



В данный момент точные обстоятельства происшествия неизвестны. Сообщается, что сейчас проверку проводит следственный отдел по Железнодорожному району. По информации пресс-службы СКР, происшествие не носит криминального характера.