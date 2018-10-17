Екатеринбургская дума планирует переехать в торговый центр

17:52 | 23.10.2018

Екатеринбургскую городскую думу планируют переселить в здание ЦУМа в Банковском переулке (по соседству с администрацией). С таким предложением выступил зампредседателя думы Виктор Тестов, идею уже одобрил мэр Александр Высокинский, передают «Европейско-Азиатские новости».



Предполагается, что дума займет 4-й и 5-й этажи. Помещения принадлежат муниципалитету. Сейчас это просто голые стены, необходимо найти средства на оборудование.



Отмечается, что переезд думы будет способствовать повышению качества работы депутатов. В новом помещении будет большой зал, система электронного голосования и качественная трансляция. Также планируется оборудовать надземный переход из здания администрации.