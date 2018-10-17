Украли велосипеды, аккумуляторы и мороженое: в Екатеринбурге осудили преступную группу

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по серии краж аккумуляторов и иного имущества на территории микрорайона Уралмаш. Фигурантами стали 26-летний Дмитрий Романенко, 18-летний Алексей Арбузов, а также несовершеннолетние Артур Оганисян (17 лет) и Дмитрий Назыров (16 лет).Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, летом 2017 года злоумышленники украли на паркинге велосипеды. Сначала молодые люди покатались на них, после чего продали.В сентябре 2017 года обвиняемые разбили стекло киоска на улице Новаторов и похитили более 10 коробок с мороженым и другими продуктами. Ущерб составил порядка 18 тысяч рублей.Кроме того, группа молодых людей совершила кражи не менее 10 автомобильных аккумуляторов.Романенко приговорен к четырем годам строгого режима, остальным назначено наказание в виде обязательных работ. Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу.