19-летний екатеринбуржец, убивший девушку, приговорен к восьми с половиной годам

19-летний житель Екатеринбурга, работавший кассиром в одном из кафе города, приговорен к восьми с половиной годам в колонии строгого режима за убийство несовершеннолетней девушки.Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, вечером 22 мая этого года пьяный молодой человек, находясь в квартире дома на улице Чайковского, на фоне конфликта нанес знакомой 17-летней девушке множественные ножевые ранения, после чего совершил поджог и скрылся с места преступления.Екатеринбужец полностью признал свою вину.