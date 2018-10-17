На уральских федеральных трассах установят еще несколько комплексов видеофиксации нарушений

14:50 | 23.10.2018

uhnow.ru

На 12 участках федеральных трасс Урала установят посты фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры появятся на следующих автодорогах:



- Р-242 (Пермь — Екатеринбург): 169-й км, 187-й км, 319-й км (Свердловская область);



- Р-351 (Екатеринбург — Тюмень): 148-й км и 168-й км (Свердловская область), 318-й км (Тюменская область);



- М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу: 191-й км (Свердловская область);



- Р-404 (Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск): 741-й км, 770-й км, 779-й км, 932-й км, 939-й км (ХМАО).



В начале октября заработали комплексы фиксации нарушений на трассах Р-242 (Пермь — Екатеринбург), км 338–340, и М-5 (подъезд к Екатеринбургу, км 139–140).



Сейчас на уральских федеральных трассах работают 92 видеокамеры и 35 метеостанций, которые фиксируют состояние проезда, уточнили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».