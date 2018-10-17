Следователям не удалось наложить арест на имущество известного адвоката

14:39 | 23.10.2018

Фото: Яромир Романов, znak.com

Следователю, расследующему уголовное дело в отношении известного адвоката Бориса Искандаряна, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере, не удалось добиться наложения ареста на его имущество. Изначально Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя, но, как рассказали корреспонденту veved.ru в пресс-службе Свердловского областного суда, вышестоящая инстанция отменила определение.



Напомним, что, по версии следствия, в октябре 2017 года обвиняемый требовал от родственников одного гражданина, в отношении которого проводилась проверка по факту приобретения и хранения им наркотических средств, несколько миллионов рублей за решение вопроса о непривлечении этого гражданина к уголовной ответственности. После того, как адвокат получил часть оговоренной суммы, он был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Свердловской области.



После задержания по решению суда он был помещен в СИЗО, но в июле суд удовлетворил жалобу защитников, изменив меру пресечения на домашний арест.



Известно, что Борис Искандарян, как и другие члены его семьи, специализировался на защите наркоторговцев.