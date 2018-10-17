На Урале вынесли приговор группе россиян и китайцев, выводивших деньги в КНР

14:13 | 23.10.2018

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Сроки от пяти до шести с половиной лет лишения свободы, а также условные сроки получили фигуранты уголовного дела о выводе средств из РФ в Китайскую Народную Республику. В совершении незаконных валютных операций признаны виновными 10 человек: Дмитрий Серянин, Валерий Медведев, Лев Громов, Дмитрий Важинский, Андрей Алиуллов, Вагаб Вагабов, Светлана Бывальцева, Евгений Ефимов, а также граждане КНР Чэн Инь, Сиу Чэнь.



Суд установил, что в 2014 году Серянин и Медведев создали на территории Екатеринбурга и Тюмени структурированную организованную группу. Серянин, действуя через возглавляемое им ООО «Игровая студия «Аврора», разработал внешнеэкономические договоры с китайской компанией, содержащие недостоверные сведения о целях и назначении переводов валютных средств в КНР. По данным прокуратуры, речь идет о сумме более 595 млн рублей.



«В целом, злоумышленники, действуя совместно и через номинальные фирмы, открытые для этой цели, совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на сумму более 595 млн рублей на счета коммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Китайской Народной Республике, — нерезидентов, открытых в банковских учреждениях Китая», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил восьмерых участников преступной группы к срокам от пяти до шести с половиной лет в колонии общего режима. Еще двое получили условные сроки на пять лет. Также суд обязал фигурантов выплатить штрафы на общую сумму 2,6 млн рублей.