Высокинский назвал три главных направления работы в Екатеринбурге в 2019 году

Благоустройство территорий, повышение эффективности работы городского транспорта, а также строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, больниц — вот три приоритетных направления работы в Екатеринбурге, заявил мэр Александр Высокинский во время обсуждения с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым формирования бюджета уральской столицы на 2019 год.Также мэр отметил, что необходимо усилить роль глав районов.«У каждого района должны появиться свои проекты благоустройства, «точки роста» районного значения — площадь Обороны в Октябрьском районе, парк Архипова в Ленинском районе и так далее. Новые скверы, парки, гранит в центре города, благоустройство набережной — это наши важнейшие задачи, но если ограничиться только центральной частью, работа не будет комплексной. Мы должны делать общегородские места притяжения и районные», — сказал Александр Высокинский.Евгений Куйвашев, в свою очередь, призвал уделить должное внимание проектам по благоустройству сквера Попова у Главпочтамта и сквера за Оперным театром, а также принять решение по организации движения на пересечении переулка Базовый, Сибирского тракта и улицы Комсомольской.