24 октября в свердловских городах снова завоют сирены

13:14 | 23.10.2018

today.kz

24 октября в Свердловской области пройдет второй этап ежегодной плановой проверки системы оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. В 11:30 во всех городах заработают электросирены.



«В период проведения технической проверки просим жителей не беспокоиться, не прерывать занятий и работ, с пониманием отнестись к технической проверке», - заявили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.



Первый этап проверки состоялся 17 октября.