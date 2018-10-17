ГИБДД начала массовые проверки автобусов в Свердловской области

В Свердловской области начались массовые проверки сотрудниками ГИБДД транспортных средств, занимающихся перевозками пассажиров. Мероприятия направлены на снижение количества ДТП с участием общественного транспорта.«Экипажами ДПС будет осуществляться контроль на маршрутах движения автобусов межрегионального и междугородного сообщения; совместно с уполномоченными лицами проверяться будет и техническое состояние автобусов, их соответствие требованиям безопасности; особый контроль будет осуществляться за движением пассажирского транспорта на трассах и в темное время суток, а также при проездах перекрестков и пешеходных переходов», — отметили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.Сегодня, 23 октября, рейд прошел на перекрестке Белинского — Щорса в Екатеринбурге. Инспекторы ДПС проверили автобусы, следовавшие из Байкалово, Камышлова, Белоярского. Выявлены нарушения: неиспользование ремней безопасности и выезд на встречную полосу.Отметим, что с начала 2018 года в регионе на 37 % выросло число ДТП, виновниками которых стали водители общественного транспорта. Таких аварий зафиксировано 74. Два человека погибли, 105 получили травмы.