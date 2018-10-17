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12:13 | 23.10.2018

Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 22 октября 2018 года

За прошедшие сутки с 08:00 22.10.2018г. до 08:00 23.10.2018г. на территории Свердловской области зарегистрировано 147 преступлений.

В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 88 преступных деяний. Из них: четыре факта умышленного причинения вреда здоровью, пять грабежей, 14 кражи, в том числе три квартирные, два угона автотранспорта, два факта мошенничества, 15 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе 13 фактов хранения и два факта сбыта.

За прошедшие сутки на территории области произошло 3 ДТП с пострадавшими, в которых 4 человека получили травмы различной степени тяжести.

За минувшие сутки на территории области проведено 3 массовых мероприятия, в которых приняло участие порядка 156 человек. Для обеспечения общественного порядка задействовалось 12 сотрудников полиции и два представителя частных охранных организаций. Нарушений общественного порядка не допущено.

Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

© «Вечерние Ведомости»

 


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