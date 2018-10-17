С площади 1905 года может исчезнуть массовая парковка

11:52 | 23.10.2018

Из площади 1905 года в центре Екатеринбурга хотят сделать общественное место для отдыха – многофункциональное пространство. При этом по крайней мере часть парковки будет ликвидирована, об этом в эфире программы «Открытая студия» рассказал заместитель главы города по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов.



«Лично я бы хотел, чтобы здесь было мультифункциональное пространство, где могли бы проходить различные активности, чтобы это было общественное место, куда горожане могут приходить отдыхать, чтобы здесь проходили различные мероприятия, от ярмарок до концертов. Оставлять площадь 1905 года только под парковку неправильно», - сказал Боликов.



Пока трансформация площади существует в виде идеи, но варианты и эскизы есть.