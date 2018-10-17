В Екатеринбурге «крышеватели» придумали новую систему поборов

10:52 | 23.10.2018

Неизвестные обложили данью коммерсантов из Екатеринбурга, чей бизнес расположен на проспекте Космонавтов. Как стало известно veved.ru, молодые люди без законных оснований взимают ежемесячную плату за размещение на фасаде зданий и многоквартирных домов вывесок в размере 2000 рублей. В случае отказа они угрожают, что «вывеску унесет ветром».



Как выяснилось, практика поборов существует давно, и те коммерсанты, которые длительное время работают на Космонавтов, исправно платят, опасаясь порчи имущества.



В случае, если редакции станут известны личности «крышевателей», мы обязательно опубликуем их Ф. И. О. По некоторым данным, они имеют отношение к управляющей компании, обслуживающей многоквартирные дома в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга и Среднеуральске.