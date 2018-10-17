Уральская столица готовится принять Глобальный саммит производства и индустриализации — GMIS-2019

10:44 | 23.10.2018

В июле 2019 года в Екатеринбурге пройдет Глобальный саммит производства и индустриализации — GMIS-2019. Решение о месте проведения было принято организаторами — арабской стороной — и поддержано президентом России Владимиром Путиным.



Ожидается, что участие в саммите примут главы государств и правительств, отраслевые министры из 20 государств мира, а также руководители крупных международных компаний. На GMIS-2019 продемонстрируют прорывные технологии, инновационные стартапы и другое.



Накануне, 22 октября, в Екатеринбурге прошло первое заседание регионального оргкомитета по подготовке к проведению саммита. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил задачу организовать приём гостей на самом высоком уровне.



«Для нас большая честь принимать столь представительный форум, на котором вопросы промышленного развития в период четвертой технологической революции будут обсуждаться на уровне глав государств. Темой Глобального саммита станут природоподобные технологии — биометрический дизайн и бионика, их эффективное внедрение в производственные и экономические процессы. Это направление активно развивают и ученые нашего региона, работающие, в частности, в Центре фундаментальных биотехнологий», — отметил глава региона.



GMIS-2019 пройдет в конгресс-центре МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», который сейчас строится. Ввод в эксплуатацию планируется в июне 2019 года.



Гости будут размещены в Екатеринбурге и пяти муниципальных образованиях в 40 км от города. К их прибытию модернизируют инфраструктуру аэропорта Кольцово: проект включает в себя дооснащение второй взлетно-посадочной полосы аэродрома, установку новых интроскопов, приобретение дополнительных самоходных трапов.