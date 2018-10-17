На Урале предприниматель пойдет под суд за фиктивное трудоустройство инвалидов

10:21 | 23.10.2018

rbc.ru

В Серове будут судить предпринимателя — мужчину 1956 года рождения, — обвиняемого в мошенничестве.



По версии следствия, в период с мая по декабрь 2014 года бизнесмен получил от государства более 457 тысяч рублей в качестве субсидии — для возмещения затрат при создании рабочих мест для инвалидов, хотя фактически они не были созданы.



Предполагалось, что деньги будут потрачены на оборудование шести рабочих мест на участке по производству изделий из стекла и зеркал. Предприниматель формально заключил трудовые договоры с инвалидами, составил фиктивные договоры купли-продажи технологического оборудования, сделал расчеты затрат на оплату труда.



Сейчас уголовное дело передано в суд.