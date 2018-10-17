25 октября — день единого приема граждан в УФССП России по Свердловской области

10:03 | 23.10.2018

25 октября с 14:00 до 20:00 в аппарате и структурных подразделениях УФССП России по Свердловской области пройдет общероссийский день приема граждан.



Прием руководством УФССП России по Свердловской области будет вестись по адресу: г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, д. 7. Телефон для записи на прием к руководителю, его заместителям и начальникам отделов аппарата: (343) 362-27-23.



Прием граждан начальниками отделов — старшими судебными приставами и их заместителями будет осуществляться в порядке живой очереди по адресам структурных подразделений УФССП России по Свердловской области.



Кроме того, прием граждан, пришедших в УФССП России по Свердловской области, может быть обеспечен в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи и иных видов связи с уполномоченными лицами иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных вопросов.



Вход в здание УФССП России по Свердловской области осуществляется строго при предъявлении паспорта.