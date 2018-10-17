Новости дня
09:49 | 23.10.2018
vedom.ru
Вооруженные силы РФ пополнят более тысячи екатеринбуржцев
В Екатеринбурге будет призвано более тысячи человек. Первые 35 молодых людей уже отправились в областной сборный пункт. На этой неделе призывников начнут направлять к местам несения службы.
Отмечается, что призыв в Екатеринбурге проходит в штатном режиме. На данный момент призвано 416 ребят.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
12:34 | 23.10.2018
Общественники выдвинули инициативу по строительству первого Паркур-парка в Кургане
12:32 | 23.10.2018
В Перми открыто движение по ул. Героев Хасана
12:32 | 23.10.2018
В 5-м микрорайоне Кургана на сутки отключат холодную воду
12:22 | 23.10.2018
Представлены результаты общественных обсуждений по сносу жилого дома ради филармонии в Екатеринбурге
12:13 | 23.10.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 22 октября 2018 года
11:52 | 23.10.2018
С площади 1905 года может исчезнуть массовая парковка
11:45 | 23.10.2018
В Перми состоялись торжественные мероприятия в честь юбилея комсомола для выпускников вуза
11:38 | 23.10.2018
Китайские электробусы испытают пермским климатом
11:36 | 23.10.2018
Свердловский облсуд назначил дату прений по делу «очкарика»
11:29 | 23.10.2018
Три компании готовы запустить производство в индустриальном парке «Восточный» в Нижнем Тагиле
10:52 | 23.10.2018
В Екатеринбурге «крышеватели» придумали новую систему поборов
10:44 | 23.10.2018
Уральская столица готовится принять Глобальный саммит производства и индустриализации — GMIS-2019
10:28 | 23.10.2018
В суде Кургана впервые прошел процесс с участием присяжных
09:49 | 23.10.2018
Вооруженные силы РФ пополнят более тысячи екатеринбуржцев
22:32 | 22.10.2018
В Свердловской области на детской площадке найдена голова мужчины
22:19 | 22.10.2018
Харитоновский парк в Екатеринбурге засадят «героическими» деревьями
20:53 | 22.10.2018
Проезд на электричке в Екатеринбурге подорожает в 2,5 раза
18:45 | 22.10.2018
Пермяки могут проголосовать за лучшего тренера города
18:31 | 22.10.2018
Пермским волонтерам вручены президентские награды за помощь в проведении Всемирного фестиваля молодежи
18:20 | 22.10.2018
В ноябре пермяки смогут посетить девять сельскохозяйственных ярмарок
18:16 | 22.10.2018
Блогеры из Санкт-Петербурга завершили путь по «Тропе Ермака» за 35 дней
17:55 | 22.10.2018
В Полевском неизвестный разлил ртуть в центре города
17:42 | 22.10.2018
Тариф на вывоз мусора для жителей Кургана определят в декабре
17:32 | 22.10.2018
Бывшего главу Камышлова обязали заплатить почти 15 миллионов рублей
17:20 | 22.10.2018
В Екатеринбурге пройдут зрелищные состязания — битва роботов
16:48 | 22.10.2018
Ночью 25 октября на 40 минут перекроют участок Пермского тракта
16:18 | 22.10.2018
Организатора незаконной свалки под Первоуральском признали банкротом
15:40 | 22.10.2018
Евгений Куйвашев вручил награды выдающимся уральцам
15:26 | 22.10.2018
Уральский окружной военный суд оставил в силе приговор следователю, попавшемуся на взятке
15:20 | 22.10.2018
Пермский край готовится к зиме
15:11 | 22.10.2018
Бажов лидирует в конкурсе по присвоению имени аэропорту Кольцово
14:40 | 22.10.2018
В поселке Энергетиков Серовского ГО разыскивают без вести пропавшую 54-летнюю женщину
14:32 | 22.10.2018
В тагильскую колонию пытались пронести сим-карту осужденному террористу
14:22 | 22.10.2018
В Свердловской области на семь лет осудили создателя финансовой пирамиды
13:54 | 22.10.2018
В Нижнем Тагиле зверски убиты женщина и ее 13-летняя дочь
13:49 | 22.10.2018
Жительница Перми ударила грабителя вилкой
13:33 | 22.10.2018
Более 300 осужденных раньше срока вышли из мест лишения свободы в Свердловской области
13:29 | 22.10.2018
Максим Решетников: «Кардиологическая помощь должна быть доступной для всех жителей региона»
13:21 | 22.10.2018
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве МУП «Золушка»