Вооруженные силы РФ пополнят более тысячи екатеринбуржцев

09:49 | 23.10.2018

vedom.ru

С 1 октября в России с соответствии с указом президента проходит призывная кампания. Ряды Вооруженных сил пополнят 132 тысячи человек.



В Екатеринбурге будет призвано более тысячи человек. Первые 35 молодых людей уже отправились в областной сборный пункт. На этой неделе призывников начнут направлять к местам несения службы.



Отмечается, что призыв в Екатеринбурге проходит в штатном режиме. На данный момент призвано 416 ребят.