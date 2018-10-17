В Каменске-Уральском у бывшего предпринимателя за долги арестовали автомобиль

09:35 | 23.10.2018

пресс-служба УФССП по Свердловской области

Сотрудники отдела судебных приставов по городу Каменску-Уральскому и Каменскому району УФССП России по Свердловской области совместно с представителем налоговой службы провели рейд по должникам.



Так, приставы посетили бывшего предпринимателя, остаток долга которого по налогам и сборам составляет 500 тысяч рублей. Ранее со счетов мужчины уже списали 180 тысяч рублей. На этот раз у должника арестовали автомобиль ВАЗ-21102.



«Если в установленный законодательством срок задолженность не будет погашена, транспортное средство передадут в специализированную организацию для его оценки, а в дальнейшем для реализации на торгах территориальному органу Росимущества», — сообщает пресс-служба УФССП по региону.