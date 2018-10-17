За три дня в Свердловской области выявили 4,5 тысячи пешеходов-нарушителей

09:19 | 23.10.2018

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

С 16 по 18 октября в Свердловской области проводилось мероприятие «Безопасная дорога», направленное на снижение количества ДТП с участием пешеходов.



За три дня сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности 4 483 пешеходов, намеренно нарушивших ПДД, более 100 из них находились на загородных трассах без световозвращающих элементов. Также с трасс были удалены 59 пешеходов, которые находились там с риском для жизни.



Кроме того, сотрудники ГИБДД привлекали к ответственности водителей, не пропустивших пешеходов.



Госавтоинспекция Свердловской области обращается к пешеходам с просьбой в осенний период времени максимально использовать на одежде световозвращающие элементы, надевать яркую и заметную одежду.