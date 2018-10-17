В Свердловской области на детской площадке найдена голова мужчины

22:32 | 22.10.2018

Фото: городской паблик "Alapaevsk News" во "ВКонтакте"

Страшную находку нашли дети в городе Алапаевске Свердловской области вечером 20 октября. На детской площадке ребята наткнулись на чёрный пакет, источающий зловонный запах. Внутри оказалась окровавленная голова мужчины.



Как установило следствие, бывшему обладателю головы было 26 лет. Остальные части его тела нашли неподалёку, все они были расфасованы по пакетам.



Оперативники предполагают: убить мужчину могла его родная сестра. Однако о мотивах преступления говорить пока рано. По факту обнаружения расчленённого тела возбуждено уголовное дело по статье убийство.