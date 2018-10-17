Харитоновский парк в Екатеринбурге засадят героическими деревьями

22:19 | 22.10.2018

Фото: fotokto.ru

Областное отделение ДОСААФ совместно с командой «Молодёжка ОНФ» засадят Харитоновский парк деревьями, посвящёнными памяти Героев России. Причём некоторые из них ещё живые. Саженцы посадят в день всероссийской акции «Герои среди нас» в среду, 24 октября.



Как рассказали «ВВ» в ДОСААФ, целью мероприятия является развитие патриотизма у молодежи, а также её гражданско-патриотическое воспитание. В акции примут участие 40 героев России подразделений специального назначения, которых лично пригласил представитель ДОСААФ в УрФО генерал-майор Аркадий Воробкало.



Отметим, что Аллея Героев в Екатеринбурге уже существует – она расположена в ЦПКиО им. Маяковского. Её появление инициировал в прошлом году новый директор семейного парка Роман Шадрин, который и сам является героем России. В парке установлена серия памятных знаков павшим воинам. Добавим, что горожане отнеслись к такой инициативе резко и критически, дав мемориалам названия «памятники-могилы». По мнению общественности, такие объекты не должны присутствовать в месте, предназначенном для семейного отдыха.